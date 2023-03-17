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17 марта, 00:21

Руководство TikTok рассматривает возможность сделки по продаже соцсети в США

Руководство соцсети TikTok задумалось о продаже американской "дочки" из-за давления властей США на китайское приложение. Как пишет New York Post, ссылаясь на собственные источники, переговоры с потенциальными покупателями уже идут.

"TikTok обдумывает свои варианты и изучает возможные сделки, которые рассматривались и ранее, когда в 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом, угрожал запретить приложение", — говорится в материале издания.

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Собеседник газеты не стал уточнять, с кем именно могут быть переговоры. В 2020-м изучалась возможность сотрудничества с софтверным гигантом Oracle, а также ретейлером Walmart.

Ранее Лайф писал, что в Палате представителей Конгресса США ввели запрет на использование приложения китайской социальной сети TikTok. Санкция касается членов и сотрудников палаты, а также только использования программы на рабочих устройствах.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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