Руководство TikTok рассматривает возможность сделки по продаже соцсети в США

Руководство соцсети TikTok задумалось о продаже американской "дочки" из-за давления властей США на китайское приложение. Как пишет New York Post, ссылаясь на собственные источники, переговоры с потенциальными покупателями уже идут.

"TikTok обдумывает свои варианты и изучает возможные сделки, которые рассматривались и ранее, когда в 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом, угрожал запретить приложение", — говорится в материале издания.

Собеседник газеты не стал уточнять, с кем именно могут быть переговоры. В 2020-м изучалась возможность сотрудничества с софтверным гигантом Oracle, а также ретейлером Walmart.