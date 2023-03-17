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17 марта, 02:31

В России набирает темп рост количества фишинговых сайтов, пишут СМИ

"Известия": Количество фишинговых сайтов в России в 2023 году увеличилось почти в три раза

Число фишинговых сайтов в зонах .ru и .рф в январе – феврале 2023 года выросло почти в три раза на фоне прошлогодних показателей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на АНО "Координационный центр доменов".

Так, в этом году их насчитывается 5200, в то время как в 2022-м их количество составляло 1850. По словам директора АНО Андрея Воробьёва, одной из причин стала неразбериха с SSL-сертификатами. Она случилась после отказа западных удостоверяющих центров от работы в России. Однако в 2023-м в стране начали работу несколько отечественных удостоверяющих центров, и эта проблема постепенно ослабевает.

За три года в России заблокировали свыше 45 тысяч сайтов незаконных аптек

За три года в России заблокировали свыше 45 тысяч сайтов незаконных аптек

Увеличение числа фишинговых сайтов зафиксировали и в Роскомнадзоре. С января по февраль было удалено и заблокировано 523 мошеннических ресурса, в том числе представлявших кредитно-финансовую сферу. В 2022-м за этот период удалили 313 ресурсов.

По заявлению экспертов Координационного центра доменов, эффективной мерой борьбы с мошенниками могло бы стать подтверждение паспортных данных физлица, регистрирующего доменное имя, через ЕСИА (портал "Госуслуги"). И сейчас такая возможность прорабатывается.

Роскомнадзор внёс сайт системы Qiwi в список организаторов распространения информации

Роскомнадзор внёс сайт системы Qiwi в список организаторов распространения информации

Ранее Лайф рассказывал, что переход по вредоносной ссылке является одним из популярных способов кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Так, в январе этого года подобная активность увеличилась в 37 раз.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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