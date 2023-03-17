В России набирает темп рост количества фишинговых сайтов, пишут СМИ

Число фишинговых сайтов в зонах .ru и .рф в январе – феврале 2023 года выросло почти в три раза на фоне прошлогодних показателей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на АНО "Координационный центр доменов".

Так, в этом году их насчитывается 5200, в то время как в 2022-м их количество составляло 1850. По словам директора АНО Андрея Воробьёва, одной из причин стала неразбериха с SSL-сертификатами. Она случилась после отказа западных удостоверяющих центров от работы в России. Однако в 2023-м в стране начали работу несколько отечественных удостоверяющих центров, и эта проблема постепенно ослабевает.

Увеличение числа фишинговых сайтов зафиксировали и в Роскомнадзоре. С января по февраль было удалено и заблокировано 523 мошеннических ресурса, в том числе представлявших кредитно-финансовую сферу. В 2022-м за этот период удалили 313 ресурсов.

По заявлению экспертов Координационного центра доменов, эффективной мерой борьбы с мошенниками могло бы стать подтверждение паспортных данных физлица, регистрирующего доменное имя, через ЕСИА (портал "Госуслуги"). И сейчас такая возможность прорабатывается.