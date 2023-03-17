Безработица в России обновила исторический минимум. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка по итогам совета директоров регулятора.

"Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", — говорится в пресс-релизе ЦБ.