Безработица в России обновила исторический минимум
Центробанк сообщил о новом историческом минимуме безработицы в России
Безработица в России обновила исторический минимум. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка по итогам совета директоров регулятора.
"Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", — говорится в пресс-релизе ЦБ.
В регуляторе добавили, что в этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.
Ранее Банк России в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. О чём говорит это решение, можно узнать в материале Лайфа.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев