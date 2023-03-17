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17 марта, 11:27

Безработица в России обновила исторический минимум

Центробанк сообщил о новом историческом минимуме безработицы в России

Безработица в России обновила исторический минимум. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка по итогам совета директоров регулятора.

"Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", — говорится в пресс-релизе ЦБ.

В регуляторе добавили, что в этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.

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Ранее Банк России в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. О чём говорит это решение, можно узнать в материале Лайфа.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Никонов
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