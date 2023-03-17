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Опубликовано 17 марта 2023, 11:45
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Глава Крыма рассказал, на каком участке фронта служит его сын — разведчик морской пехоты

Глава Крыма Аксёнов рассказал, что его сын служит в морской пехоте в зоне СВО

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о встрече с сыном, который проходит службу в зоне спецоперации в районе Мелитополя. Молодой человек был призван в ряды ВС РФ ещё в сентябре 2022 года в качестве разведчика морской пехоты.

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о встрече с сыном, который служит в зоне СВО. Видео © t.me / "Аксёнов Z 82"

"Служит в морской пехоте, в разведывательном подразделении. Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы — всё как положено", отметил Аксёнов в беседе с телеканалом "Россия 24" и выложил интервью у себя в телеграм-канале.

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Напомним, сын губернатора Крыма Сергея Аксёнова был призван к участию в спецоперации на Украине по частичной мобилизации ещё в сентябре прошлого года. Политик подчеркнул, что гордится сыном, который не стал увиливать от получения повестки. Подготовка бойца проходила вместе с другими резервистами в войсковой части под Севастополем.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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