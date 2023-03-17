Врач предупредила мужчин об очень неожиданной причине частых ночных мочеиспусканий

Одними из основных жалоб у мужчин среди обращений к врачам-урологам являются учащённое ночное мочеиспускание и снижение потенции. Чаще всего таким пациентам ставится диагноз — нарушение функции предстательной железы. Но зачастую назначение антибактериальной терапии и тестостерона не приносит эффективного результата в отношении указанных симптомов. Почему так происходит? Читателям Лайфа объяснила руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

По словам эксперта, частые позывы в туалет ночью, импотенция, дневная сонливость, плохой сон являются симптомами обструктивного апноэ, или болезни остановки дыхания во сне. Это дыхательная пауза во время сна длительностью не менее 10 секунд, сопровождающаяся громким прерывистым храпом.

"Апноэ подвержены мужчины с избыточным весом. Объём жировой клетчатки у таких людей увеличен не только в области живота и бедёр, но и в области лица и шеи, а также в мягком нёбе, глотке, корне языка. Язык становится больше, мягкое нёбо провисает ниже, глотка сужается. Когда человек засыпает, мышцы расслабляются. Язык несколько заваливается в сторону глотки, мягкое нёбо опускается ещё ниже, и происходит характерное смыкание мягких тканей", — объясняет механизм недуга собеседница Лайфа.

Каждая остановка дыхания ведёт к снижению кислорода в крови, предупреждает врач. Низкий уровень кислорода резко увеличивает активность мышц вдоха, вызывая пробуждение и тем самым спасая человека от асфиктической смерти. Часто речь идёт о микропробуждении, о котором с утра пациент может и не вспомнить — его сознание полностью при таких пробуждениях не восстанавливается, а вот глубина сна нарушается.

"Позыв к мочеиспусканию — это дополнительный способ разбудить мозг. В условиях низкого уровня кислорода во сне вырабатывается повышенное количество натрийуретического пептида — гормона некоторых участков сердца. Этот гормон увеличивает выделение мочи почками. Поэтому при нарушениях дыхания во сне человек встаёт 3–6 раз за ночь и каждый раз выделяет полный объём мочи. Если же мочи выделяется мало — то это, скорее всего, урологическая проблема", — говорит Сурненкова.

Для уточнения наличия синдрома апноэ сна не нужно проходить множество диагностических процедур. Достаточно сделать кардиореспираторный мониторинг, который покажет наличие остановок дыхания во сне, их длительность и степень тяжести, которая определяется количеством эпизодов апноэ в час сна.