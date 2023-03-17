"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 12:00

Путин опубликует статью в китайской газете

Помощник президента Ушаков: Си Цзиньпин напишет статью для "Российской газеты", а Путин — для "Жэньминь жибао"

<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/70618/photos/70452" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Фото © Kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Москву опубликует авторский материал в "Российской газете", а президент России Владимир Путин напишет статью для китайской "Жэньминь жибао". Об этом сообщил журналистам в пятницу помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, будут обе статьи будут посвящены вопросам двусторонних отношений. Как расскзаали в Кремле, статью Валдимира Путина переводили наши переводчики, но китайские специалисты её всё равно посмотрят.

"Это совместный перевод", - уточнил Ушаков.

"Жэньминь жибао" — это китайская ежедневная газета, выходящая на китайском, русском, английском, японском, французском, испанском, арабском, монгольском, тибетском, уйгурском, казахском, корейском, носу и чжуанском языках; официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

В Китае назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию "визитом мира"

В Китае назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию "визитом мира"

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина посетит Россию на следующей неделе. Визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта. В Кремле уточнили, что общение двух лидеров начнётся уже 20 марта — они переговорят один на один за неформальным обедом. Основная часть переговоров состоится 21 марта, после них ожидается заявление для прессы.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Китай
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров