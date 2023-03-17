Путин опубликует статью в китайской газете

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Москву опубликует авторский материал в "Российской газете", а президент России Владимир Путин напишет статью для китайской "Жэньминь жибао". Об этом сообщил журналистам в пятницу помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, будут обе статьи будут посвящены вопросам двусторонних отношений. Как расскзаали в Кремле, статью Валдимира Путина переводили наши переводчики, но китайские специалисты её всё равно посмотрят.

"Это совместный перевод", - уточнил Ушаков.

"Жэньминь жибао" — это китайская ежедневная газета, выходящая на китайском, русском, английском, японском, французском, испанском, арабском, монгольском, тибетском, уйгурском, казахском, корейском, носу и чжуанском языках; официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая.