Путин опубликует статью в китайской газете
Помощник президента Ушаков: Си Цзиньпин напишет статью для "Российской газеты", а Путин — для "Жэньминь жибао"
Фото © Kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Москву опубликует авторский материал в "Российской газете", а президент России Владимир Путин напишет статью для китайской "Жэньминь жибао". Об этом сообщил журналистам в пятницу помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, будут обе статьи будут посвящены вопросам двусторонних отношений. Как расскзаали в Кремле, статью Валдимира Путина переводили наши переводчики, но китайские специалисты её всё равно посмотрят.
"Это совместный перевод", - уточнил Ушаков.
"Жэньминь жибао" — это китайская ежедневная газета, выходящая на китайском, русском, английском, японском, французском, испанском, арабском, монгольском, тибетском, уйгурском, казахском, корейском, носу и чжуанском языках; официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина посетит Россию на следующей неделе. Визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта. В Кремле уточнили, что общение двух лидеров начнётся уже 20 марта — они переговорят один на один за неформальным обедом. Основная часть переговоров состоится 21 марта, после них ожидается заявление для прессы.