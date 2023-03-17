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17 марта, 12:16

Новый глава Чукотки считает честью возможность жить и работать с "северными людьми"

Новый и.о. главы Чукотки Владислав Кузнецов рассказал, когда приступит к обязанностям

<p>Новый и.о. главы Чукотки Владислав Кузнецов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vladislav_kuznecov/22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владислав Кузнецов</a></p>

Новый и.о. главы Чукотки Владислав Кузнецов. Обложка © Telegram / Владислав Кузнецов

Исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, которого накануне на пост назначил президент России Владимир Путин, отправится в регион и приступит к своим рабочим обязанностям уже в ближайшее время.

"Улечу на Чукотку ближайшим самолётом. Поэтому в ближайшее время буду уже на территории округа и приступлю к выполнению своих обязанностей", — рассказал он в интервью URA.ru.

При этом политик признался, что ему ещё не доводилось бывать на Чукотке и любоваться её красотами, однако добавил, что уже "заочно влюблён в этот край".

"Это северный край с прекрасной природой. Знаю, как строятся отношения между людьми на севере. Их основы — взаимовыручка, искренность. Понимаю, что жить и работать с ними для меня будет большим удовольствием и честью", — подчеркнул Кузнецов.

Испытание напряжением: Чем отличился в ЛНР новый и.о. главы Чукотки Владислав Кузнецов

Испытание напряжением: Чем отличился в ЛНР новый и.о. главы Чукотки Владислав Кузнецов

Как рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Ранее он работал на посту первого зампредседателя правительства Луганской Народной Республики. В ходе видеобеседы глава государства также высоко оценил потенциал и отметил большой опыт нового и.о. главы Чукотки в разных сферах.

Николь Вербер
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