Новый глава Чукотки считает честью возможность жить и работать с "северными людьми"
Новый и.о. главы Чукотки Владислав Кузнецов рассказал, когда приступит к обязанностям
Новый и.о. главы Чукотки Владислав Кузнецов. Обложка © Telegram / Владислав Кузнецов
Исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, которого накануне на пост назначил президент России Владимир Путин, отправится в регион и приступит к своим рабочим обязанностям уже в ближайшее время.
"Улечу на Чукотку ближайшим самолётом. Поэтому в ближайшее время буду уже на территории округа и приступлю к выполнению своих обязанностей", — рассказал он в интервью URA.ru.
При этом политик признался, что ему ещё не доводилось бывать на Чукотке и любоваться её красотами, однако добавил, что уже "заочно влюблён в этот край".
"Это северный край с прекрасной природой. Знаю, как строятся отношения между людьми на севере. Их основы — взаимовыручка, искренность. Понимаю, что жить и работать с ними для меня будет большим удовольствием и честью", — подчеркнул Кузнецов.
Как рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Ранее он работал на посту первого зампредседателя правительства Луганской Народной Республики. В ходе видеобеседы глава государства также высоко оценил потенциал и отметил большой опыт нового и.о. главы Чукотки в разных сферах.