Новый глава Чукотки считает честью возможность жить и работать с "северными людьми"

Исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, которого накануне на пост назначил президент России Владимир Путин, отправится в регион и приступит к своим рабочим обязанностям уже в ближайшее время.

"Улечу на Чукотку ближайшим самолётом. Поэтому в ближайшее время буду уже на территории округа и приступлю к выполнению своих обязанностей", — рассказал он в интервью URA.ru.

При этом политик признался, что ему ещё не доводилось бывать на Чукотке и любоваться её красотами, однако добавил, что уже "заочно влюблён в этот край".

"Это северный край с прекрасной природой. Знаю, как строятся отношения между людьми на севере. Их основы — взаимовыручка, искренность. Понимаю, что жить и работать с ними для меня будет большим удовольствием и честью", — подчеркнул Кузнецов.