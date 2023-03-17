Генсек НАТО сам указал на слабое место альянса
Столтенберг признал, что НАТО не в состоянии постоянно защищать свою инфраструктуру
НАТО не в состоянии на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, сообщает РИА "Новости". В этом смысле, по словам генсека, организация намерена проводить больше учений и уделять повышенное внимание разведке.
"Поскольку мы не в состоянии защищать каждый метр этой инфраструктуры постоянно, мы постоянно обмениваемся разведывательной информацией, более тщательно мониторим ситуацию, усиливаем наше присутствие в Северном море и на Балтике. Мы также планируем проводить больше учений, чтобы иметь возможность быстро реагировать на угрозы", — пояснил он.
Лайф уже писал, что США потратят на закупку вооружений самую крупную в истории сумму. Белый дом по просьбе Пентагона предусмотрел на закупку вооружений в 2024 году рекордные $170 миллиардов. А вот союзники по НАТО ранее установили военный бюджет альянса на 2023 год в размере почти двух миллиардов евро, что на 25% больше, чем был в прошлом году. Кроме того, ещё прошлым летом генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о намерениях увеличить численность сил быстрого реагирования альянса до более чем 300 тысяч человек.
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