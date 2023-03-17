Генсек НАТО сам указал на слабое место альянса

НАТО не в состоянии на постоянной основе защищать каждый метр своей критической инфраструктуры. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, сообщает РИА "Новости" . В этом смысле, по словам генсека, организация намерена проводить больше учений и уделять повышенное внимание разведке.

"Поскольку мы не в состоянии защищать каждый метр этой инфраструктуры постоянно, мы постоянно обмениваемся разведывательной информацией, более тщательно мониторим ситуацию, усиливаем наше присутствие в Северном море и на Балтике. Мы также планируем проводить больше учений, чтобы иметь возможность быстро реагировать на угрозы", — пояснил он.