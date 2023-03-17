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17 марта, 12:23

Ушаков подтвердил, что Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Москве обсудят конфликт на Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться. Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, мы знаем о китайском плане урегулирования", — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что большая часть оценок Пекина по этому вопросу совпадает с видением Москвы.

Политолог объяснил, что значит грядущий визит Си Цзиньпина в Россию

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Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина посетит Россию на следующей неделе. Визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта. В Кремле раскрыли детали готовящихся переговоров: лидеры обменяются подарками и переговорят тет-а-тет, а затем побеседуют с участием делегаций.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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