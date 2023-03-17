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17 марта, 13:22

Ушаков не верит в объективное расследование подрыва "Северных потоков" без России

<p>Место подрыва "Северных потоков". Обложка © Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard </p>

Место подрыва "Северных потоков". Обложка © Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дважды вызывал временного поверенного в делах Дании и предлагал вместе расследовать подрыв газопроводов "Северный поток" (Nord Stream), но получал нечёткий ответ.

"Я, может быть, раскрою один из моментов нашей дипломатической работы. Я вызывал лично два раза временного поверенного в делах Дании и предлагал датским властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС и в случае чего, в случае обнаружения какого-то опасного элемента, — провести разминирование. Ответ датского временного поверенного и вообще датской стороны был нечётким", — объяснил Ушаков на брифинге.

По его словам, дипломат говорил, что в связи с местом расположения объекта датские власти намерены оценить "аспекты безопасности и экологии", после чего проинформируют российскую сторону. А накануне, как отметил Ушаков, министр иностранных дел Дании расшифровал слова посла: Копенгаген не разрешит Москве участвовать в расследовании.

Помощник президента РФ добавил, что расследованию по "Северным потокам" без Москвы "не хватит объективности".

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Ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россию не допустят к расследованию теракта на "Северных потоках". По словам министра, в "Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона", из-за чего их выводам можно доверять. МИД счёл это махинацией и абсолютно настоящим лохотроном.

Андрей Бражников
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