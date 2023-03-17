Россия внесла в стоп-лист больше 20 британских подданных
МИД РФ ввёл санкции против 23 британских офицеров, представителей судейского корпуса и силовиков
Российский МИД внёс в стоп-лист 23 гражданина Британии, включая представителей вооружённых сил и пропагандистских структур. Об этом сообщается в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.
В чёрный список попали офицеры британских ВС, причастные к организации подготовки украинских военнослужащих для ведения боевых действий против России.
"Помимо этого ограничения введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, замешанных в притеснении независимых журналистов. В частности, в стоп-лист вошли представители руководства тюрьмы строгого режима "Бермарш" в Лондоне, которая известна неоднократными случаями нарушений права человека", — подчеркнули в МИД.
Напомним, что 24 февраля Великобритания в очередной раз расширила санкции против России. Новые рестрикции коснулись 92 физических и юридических лиц, связанных, по мнению Лондона, с "Газпромом", "Росатомом", "Ростехом", "Алмаз-Антеем". А 13 марта Совет Евросоюза на полгода, то есть до 15 сентября, продлил действующие с 2014 года индивидуальные санкции против РФ в отношении 1473 физических лиц и 205 организаций из-за конфликта на Украине.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин