Россия внесла в стоп-лист больше 20 британских подданных

Российский МИД внёс в стоп-лист 23 гражданина Британии, включая представителей вооружённых сил и пропагандистских структур. Об этом сообщается в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

В чёрный список попали офицеры британских ВС, причастные к организации подготовки украинских военнослужащих для ведения боевых действий против России.