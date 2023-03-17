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17 марта, 13:53

В Москве полицейские обезвредили вооружённого рецидивиста

Полицейские обезвредили и задержали вооружённого рецидивиста на юго-западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На юго-востоке Москвы полицейские обезвредили и задержали вооружённого рецидивиста, пострадавших нет", — цитирует её ТАСС.

Другие подробности инцидента не приводятся.

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А ранее сегодня правоохранители задержали мужчину, который сначала запустил фейерверк с балкона многоэтажного жилого дома, а затем открыл стрельбу из автомата. Инцидент произошёл в деревне Голубое под Зеленоградом.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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