В Москве полицейские обезвредили вооружённого рецидивиста
Полицейские обезвредили и задержали вооружённого рецидивиста на юго-западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"На юго-востоке Москвы полицейские обезвредили и задержали вооружённого рецидивиста, пострадавших нет", — цитирует её ТАСС.
Другие подробности инцидента не приводятся.
А ранее сегодня правоохранители задержали мужчину, который сначала запустил фейерверк с балкона многоэтажного жилого дома, а затем открыл стрельбу из автомата. Инцидент произошёл в деревне Голубое под Зеленоградом.
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