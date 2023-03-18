Дипломат Посольства Литвы Лабутис прибыл во Владивосток, чтобы "посмотреть город"

Советник Посольства Литвы в России Угнюс Лабутис прибыл во Владивосток в качестве туриста: в беседе с РИА "Новости" о целях визита он заявил, что прилетел посмотреть город.

"[Прибыл] посмотреть город, [официальных встреч] не планируется, как частное лицо", — сказал он.

Отвечать на вопрос, прибыл ли он в город в статусе советника Посольства Литвы, дипломат не стал. Известно, что встречали его активисты с плакатами, которые выражали отношение к политике Литвы и поставкам балтийской страной оружия Незалежной. В ответ на такую встречу Лабутис сказал, что каждый имеет полное право выражать своё мнение.