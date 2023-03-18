Дипломат Посольства Литвы Лабутис прибыл во Владивосток, чтобы "посмотреть город"
Советник Посольства Литвы в России Угнюс Лабутис прибыл во Владивосток в качестве туриста: в беседе с РИА "Новости" о целях визита он заявил, что прилетел посмотреть город.
"[Прибыл] посмотреть город, [официальных встреч] не планируется, как частное лицо", — сказал он.
Отвечать на вопрос, прибыл ли он в город в статусе советника Посольства Литвы, дипломат не стал. Известно, что встречали его активисты с плакатами, которые выражали отношение к политике Литвы и поставкам балтийской страной оружия Незалежной. В ответ на такую встречу Лабутис сказал, что каждый имеет полное право выражать своё мнение.
Ранее Лайф рассказывал, что председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина посетит Россию на следующей неделе. Визит лидера Поднебесной состоится 20–22 марта. В Кремле уточнили, что общение двух лидеров начнётся уже 20 марта — они переговорят один на один за неформальным обедом. Основная часть переговоров состоится 21 марта, после них ожидается заявление для прессы.
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