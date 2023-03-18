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18 марта, 07:58

Российские мотострелки отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области

Российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки украинских войск в Харьковской области и обратили их в бегство. Как рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов, удар наносился при поддержке артиллерии.

"В районе населённого пункта Гряниковка подразделения ВСУ предприняли попытку атаки с двух направлений. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии нанесли противнику огневое поражение, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции", — сообщил офицер.

Также он сообщил, что в районе Петропавловки российскими бойцами было уничтожено три орудия: буксируемая гаубица Д-20 и самоходки "Акация" и Krab.

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Накануне начальник пресс-центра группировки российских войск "Днепр" Роман Кодрян раскрыл детали уничтожения диверсантов ВСУ при попытке переправиться через Каховское водохранилище, о котором ранее сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Оксана Попова
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