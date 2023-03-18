Российские мотострелки отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области

Российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки украинских войск в Харьковской области и обратили их в бегство. Как рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов, удар наносился при поддержке артиллерии.

"В районе населённого пункта Гряниковка подразделения ВСУ предприняли попытку атаки с двух направлений. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии нанесли противнику огневое поражение, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции", — сообщил офицер.