Российские мотострелки отбили попытку атаки ВСУ в Харьковской области
Российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки украинских войск в Харьковской области и обратили их в бегство. Как рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов, удар наносился при поддержке артиллерии.
"В районе населённого пункта Гряниковка подразделения ВСУ предприняли попытку атаки с двух направлений. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии нанесли противнику огневое поражение, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции", — сообщил офицер.
Также он сообщил, что в районе Петропавловки российскими бойцами было уничтожено три орудия: буксируемая гаубица Д-20 и самоходки "Акация" и Krab.
Накануне начальник пресс-центра группировки российских войск "Днепр" Роман Кодрян раскрыл детали уничтожения диверсантов ВСУ при попытке переправиться через Каховское водохранилище, о котором ранее сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
ТАСС / Андрей Рубцов