Россия пообещала не дать "замести под ковер" вопрос подрыва "Северных потоков"
В МИД РФ заявили, что Дании не удастся "замести под ковер" вопрос с "Северными потоками"
Несмотря на отказ Дании в совместном расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток —2", Россия будет и дальше добиваться ответов в попытке раскрыть правду. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
"Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. "Замести под ковер" этот вопрос не удастся", — говорится в сообщении.
Захарова подчеркнула, что только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей может предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий на газопроводах.
Как рассказывал Лайф, ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявлял, что Россию не допустят к расследованию теракта на "Северных потоках". Он отметил, что в "Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона", из-за чего их выводам можно доверять. В российском МИД расценили отказ как "махинацию" и "лохотрон", а также указали на постоянные попытки Запада "закопать и убрать" подобные инциденты.
Getty Images / Swedish Coast Guard