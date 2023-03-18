Россия пообещала не дать "замести под ковер" вопрос подрыва "Северных потоков"

Несмотря на отказ Дании в совместном расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток —2", Россия будет и дальше добиваться ответов в попытке раскрыть правду. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

"Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. "Замести под ковер" этот вопрос не удастся", — говорится в сообщении.