"Ак Барс" и СКА вновь обыграли соперников в плей-офф КХЛ
СКА победил "Торпедо" во втором домашнем матче серии плей-офф КХЛ
"Ак Барс" одержал победу над "Адмиралом" и во втором домашнем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 2:1.
В другом поединке СКА в Санкт-Петербурге победил "Торпедо" со счётом 5:4. В обоих сериях счёт 2-0.
Лайф напоминает, что в первых матчах "Ак Барс" победил "Адмирал" со счётом 3:2, а СКА обыграл "Торпедо" в овертайме. Третьи матчи состоятся во Владивостоке и Нижнем Новгороде 20 марта.
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