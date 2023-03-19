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19 марта, 07:34

Хуснуллин рассказал Путину, когда в Мариуполе запустят первую очередь больницы ФМБА

Хуснуллин: Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе планируют запустить в конце года

Первую очередь больницы Федерального медико-биологического центра (ФМБА) в Мариуполе планируется запустить в работу в конце 2023 года. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"К концу года первая очередь", — отметил он.

Путин осмотрел филармонию в Мариуполе, которую восстановили за три месяца

Путин осмотрел филармонию в Мариуполе, которую восстановили за три месяца

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Глава государства за рулём автомобиля осмотрел, как идёт процесс благоустройства. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, жители Мариуполя начали возвращаться в город и интересуются рабочими местами.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Артур Белкин
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