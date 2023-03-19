Хуснуллин рассказал Путину, когда в Мариуполе запустят первую очередь больницы ФМБА
Хуснуллин: Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе планируют запустить в конце года
Первую очередь больницы Федерального медико-биологического центра (ФМБА) в Мариуполе планируется запустить в работу в конце 2023 года. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"К концу года первая очередь", — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин впервые совершил рабочую поездку в Донбасс, посетив Мариуполь. Глава государства за рулём автомобиля осмотрел, как идёт процесс благоустройства. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, жители Мариуполя начали возвращаться в город и интересуются рабочими местами.
ТАСС / Савостьянов Сергей