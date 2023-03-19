Хуснуллин рассказал Путину, когда в Мариуполе запустят первую очередь больницы ФМБА

Первую очередь больницы Федерального медико-биологического центра (ФМБА) в Мариуполе планируется запустить в работу в конце 2023 года. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"К концу года первая очередь", — отметил он.