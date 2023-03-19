Защитник "Спартака" Джикия выбыл на три недели и не сыграет за сборную России

Капитан столичного "Спартака" Георгий Джикия, получивший травму в матче 20-го тура РПЛ против "Оренбурга", пропустит три недели и не сыграет за сборную России в ближайших матчах с Ираном и Ираком. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.