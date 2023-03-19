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19 марта, 10:54

Защитник "Спартака" Джикия выбыл на три недели и не сыграет за сборную России

Капитан столичного "Спартака" Георгий Джикия, получивший травму в матче 20-го тура РПЛ против "Оренбурга", пропустит три недели и не сыграет за сборную России в ближайших матчах с Ираном и Ираком. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Наш капитан Георгий Джикия прошёл обследование, которое выявило повреждение мышц бедра. Ожидается, что защитник вернётся в строй через три недели", — заявил Зеленов.

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Ранее Лайф рассказывал, что сбор национальной команды из-за травмы также пропустит полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. В пресс-службе клуба заметили, что его восстановление займёт десять дней.

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ТАСС / Бухарев Олег

Артур Белкин
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