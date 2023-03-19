В квартире многоэтажки на юге Москвы произошёл пожар, один человек погиб

В квартире многоэтажного дома на юге Москвы произошёл пожар, в результате случившегося погиб мужчина, проводится проверка. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Последствия пожара на юге Москвы. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Симоновским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка по факту пожара, в результате которого погиб один человек и двое пострадали", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Следователи уточнили, что инцидент произошёл вечером 19 марта в Духовском переулке. Двое мужчин спаслись и были госпитализированы. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электропроводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.