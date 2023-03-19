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19 марта, 17:55

В квартире многоэтажки на юге Москвы произошёл пожар, один человек погиб

<p>Последствия пожара на юге Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/1702" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Последствия пожара на юге Москвы. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В квартире многоэтажного дома на юге Москвы произошёл пожар, в результате случившегося погиб мужчина, проводится проверка. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Последствия пожара на юге Москвы. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Симоновским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка по факту пожара, в результате которого погиб один человек и двое пострадали", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Следователи уточнили, что инцидент произошёл вечером 19 марта в Духовском переулке. Двое мужчин спаслись и были госпитализированы. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электропроводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

В Прокуратуре Москвы отметили, что мужчины перед возгоранием распивали спиртное. Впоследствии один из них выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от огня. По данным Лайфа, другой пострадавший спустился по балконам.

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Ранее Лайф писал, что на территории химзавода в Долгопрудном загорелась цистерна для хранения таллового масла объёмом 12 кубометров. В результате пострадал один работник. К тушению были привлечены 26 единиц техники и 92 человека.

Никита Осипов
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