В квартире многоэтажки на юге Москвы произошёл пожар, один человек погиб
Последствия пожара на юге Москвы. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
В квартире многоэтажного дома на юге Москвы произошёл пожар, в результате случившегося погиб мужчина, проводится проверка. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.
Последствия пожара на юге Москвы. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"Симоновским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится проверка по факту пожара, в результате которого погиб один человек и двое пострадали", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Следователи уточнили, что инцидент произошёл вечером 19 марта в Духовском переулке. Двое мужчин спаслись и были госпитализированы. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электропроводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
В Прокуратуре Москвы отметили, что мужчины перед возгоранием распивали спиртное. Впоследствии один из них выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от огня. По данным Лайфа, другой пострадавший спустился по балконам.
Ранее Лайф писал, что на территории химзавода в Долгопрудном загорелась цистерна для хранения таллового масла объёмом 12 кубометров. В результате пострадал один работник. К тушению были привлечены 26 единиц техники и 92 человека.