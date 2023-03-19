Раскрыта стоимость поглощения Credit Suisse банком UBS

Самый крупный банк Швейцарии — UBS — планирует купить Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков (3,2 млрд долларов). Эту информацию подтвердили обе организации. Об этом также заявил и Национальный банк Швейцарии.

"Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит три миллиарда швейцарских франков", — сказано в заявлении UBS, что подтверждается и пресс-релизом Credit Suisse.