Раскрыта стоимость поглощения Credit Suisse банком UBS
Швейцарский банк UBS купит Credit Suisse за 3,2 млрд долларов
Самый крупный банк Швейцарии — UBS — планирует купить Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков (3,2 млрд долларов). Эту информацию подтвердили обе организации. Об этом также заявил и Национальный банк Швейцарии.
"Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит три миллиарда швейцарских франков", — сказано в заявлении UBS, что подтверждается и пресс-релизом Credit Suisse.
Ещё в начале марта в Америке прекратили работу два самых крупных банка — Signature Bank и Silicon Valley. Именно в этот период Credit Suisse в Швейцарии столкнулся с проблемами. Тогда же издание Axios в США заявило, что миру угрожает глобальный кризис.
ТАСС / Michael Buholzer