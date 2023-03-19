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19 марта, 20:16

Раскрыта стоимость поглощения Credit Suisse банком UBS

Швейцарский банк UBS купит Credit Suisse за 3,2 млрд долларов

Самый крупный банк Швейцарии — UBS — планирует купить Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков (3,2 млрд долларов). Эту информацию подтвердили обе организации. Об этом также заявил и Национальный банк Швейцарии.

"Согласно условиям сделки, акционеры Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит три миллиарда швейцарских франков", — сказано в заявлении UBS, что подтверждается и пресс-релизом Credit Suisse.

FT: Крупнейший банк Швейцарии UBS согласился выкупить Credit Suisse более чем за $2 млрд

FT: Крупнейший банк Швейцарии UBS согласился выкупить Credit Suisse более чем за $2 млрд

Ещё в начале марта в Америке прекратили работу два самых крупных банка — Signature Bank и Silicon Valley. Именно в этот период Credit Suisse в Швейцарии столкнулся с проблемами. Тогда же издание Axios в США заявило, что миру угрожает глобальный кризис.

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ТАСС / Michael Buholzer

Анатолий Симоненко
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