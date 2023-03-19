FT: Крупнейший банк Швейцарии UBS согласился выкупить Credit Suisse более чем за $2 млрд

Крупнейший швейцарский банк — UBS — выкупит Credit Suisse, второй по размеру банк страны, более чем за два миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Как утверждает издание, обе финансовые структуры не хотят объединяться, но власти Швейцарии потребовали от UBS выкупить Credit Suisse, чтобы избежать его банкротства.

"UBS согласился приобрести Credit Suisse после того, как увеличил сумму предложения до более двух миллиардов долларов", — говорится в сообщении.