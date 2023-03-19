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19 марта, 18:20

FT: Крупнейший банк Швейцарии UBS согласился выкупить Credit Suisse более чем за $2 млрд

Крупнейший швейцарский банк — UBS — выкупит Credit Suisse, второй по размеру банк страны, более чем за два миллиарда долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Как утверждает издание, обе финансовые структуры не хотят объединяться, но власти Швейцарии потребовали от UBS выкупить Credit Suisse, чтобы избежать его банкротства.

"UBS согласился приобрести Credit Suisse после того, как увеличил сумму предложения до более двух миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Крупнейшие банки США, Европы и Японии сильно потеряли в стоимости акций

Крупнейшие банки США, Европы и Японии сильно потеряли в стоимости акций

Напомним, в начале марта в США закрылись сразу два крупнейших банка Signature Bank и Silicon Valley. Также было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate. А в Европе с проблемами столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии — Credit Suisse. Американское издание Axios предупредило Белый дом об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена.

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Flickr / eflon

Наталья Исакова
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