Алонсо избавили от штрафа, и он в сотый раз взошёл на пьедестал

Испанцу Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин" решили вернуть третье место по итогам Гран-при Саудовской Аравии — второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщила пресс-служба чемпионата. Там уточнили, что Международная автомобильная федерация (FIA) отменила пилоту штраф в десять секунд.

За время второго этапа Алонсо получил два штрафа. Один — пятисекундный — ему присудили за неправильную остановку на стартовой решётке. Второй — десятисекундный — пилот получил после церемонии награждения из-за нарушения по первому. В результате полученных санкций испанец, пришедший к финишу третьим, был смещён на четвёртое место.

Однако его команда "Астон Мартин" направила запрос о пересмотре наказаний — и в итоге третье место гонщику было возвращено. В тройке лидеров "Формулы-1" он оказался в сотый раз, что сделало его шестым рекордсменом среди преодолевших эту отметку. До него её прошли финн Кими Райкконен (103), француз Ален Прост (106), немцы Себастьян Феттель (122) и Михаэль Шумахер (155), британец Льюис Хэмилтон (191).