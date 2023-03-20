В Петербурге "миссис Россия – 2015" сломала шлагбаум из-за конфликта с соседями
В Санкт-Петербурге у многодетной матери, обладательницы титула "Миссис Россия – 2015" Екатерины Кирмель разгорелся конфликт с соседями. Они обвиняют женщину в поломке общего шлагбаума — в распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента. Сама же Екатерина жалуется, что теперь ей мстят.
В Петербурге бывшая "миссис Россия" сломала шлагбаум из-за конфликта с соседями. Видео © LIFE
По данным нашего источника, жители нескольких домов скинулись и поставили шлагбаум, чтобы посторонние не парковались под их окнами. Шлагбаум срабатывает по звонку с телефона, но Екатерина переживала, что из-за этого во двор не смогут попасть скорая или пожарные, а также жильцы, у которых сел мобильный. Не найдя поддержки, "миссис Россия" пошла на радикальные меры и сломала шлагбаум.
После этого Екатерина начала жаловаться на месть соседей — якобы они прокололи ей шины на авто. Тем временем шлагбаум продолжает работать — его восстановили.
К слову, о конкурсах красоты. В начале февраля — год, когда русских "отменяют" по всему миру, — представительница России впервые завоевала титул "Миссис Вселенная". Корону получила 34-летняя уроженка небольшой удмуртской деревушки Старая Гыя Елена Максимова. На вопрос, как ей это удалось, мама двоих детей отвечает очень просто: на конкурсе она носила ленту с названием её родного края — Удмуртии, так она хотела выразить дань уважения своей земле и прославить её на весь мир. Но оказалось, что многие участники и члены жюри даже не удосужились погуглить и выяснить, что Елена — россиянка.