В Петербурге "миссис Россия – 2015" сломала шлагбаум из-за конфликта с соседями

В Санкт-Петербурге у многодетной матери, обладательницы титула "Миссис Россия – 2015" Екатерины Кирмель разгорелся конфликт с соседями. Они обвиняют женщину в поломке общего шлагбаума — в распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента. Сама же Екатерина жалуется, что теперь ей мстят.

В Петербурге бывшая "миссис Россия" сломала шлагбаум из-за конфликта с соседями. Видео © LIFE

По данным нашего источника, жители нескольких домов скинулись и поставили шлагбаум, чтобы посторонние не парковались под их окнами. Шлагбаум срабатывает по звонку с телефона, но Екатерина переживала, что из-за этого во двор не смогут попасть скорая или пожарные, а также жильцы, у которых сел мобильный. Не найдя поддержки, "миссис Россия" пошла на радикальные меры и сломала шлагбаум.

"Миссис Россия – 2015" Екатерина Кирмель. Фото © vk.com / Катя Кирмель

После этого Екатерина начала жаловаться на месть соседей — якобы они прокололи ей шины на авто. Тем временем шлагбаум продолжает работать — его восстановили.