МВД подсчитало число преступлений, связанных с фейками о ВС РФ

МВД выявило свыше 40 преступлений и около 5000 правонарушений, связанных с распространением фейков про ВС РФ. Такое заявление сделал в понедельник министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.

Напомним, что в начале марта создателя телеграм-канала "Протестный МГУ" студента Дмитрия Иванова приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за публикацию недостоверных сведений об Армии РФ. А ранее в России предложили лишать приобретённого гражданства за дискредитацию СВО. Как рассказал депутат Госдумы Константин Затулин, поправки к Федеральному закону "О гражданстве" предусматривают лишение приобретённого гражданства тех россиян, которые виновны в измене Родине и дискредитации специальной военной операции.