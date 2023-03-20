В московском парке нашли гранату РГД-5
SHOT: В московском парке Покровское-Стрешнево обнаружили гранату, место оцеплено
Гранату, предположительно, РГД-5 обнаружили в парке Покровское-Стрешнево в Москве. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, предмет, похожий на боеприпас, лежит у Иваньковского пруда. Полиция оцепила место. Подробности инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Москве у жилого дома в Крылатском обнаружили гранату Ф-1. Однако позже выяснилось, что она оказалась муляжом.
Обложка ©
Shutterstock