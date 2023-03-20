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20 марта, 12:59

В московском парке нашли гранату РГД-5

SHOT: В московском парке Покровское-Стрешнево обнаружили гранату, место оцеплено

Гранату, предположительно, РГД-5 обнаружили в парке Покровское-Стрешнево в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, предмет, похожий на боеприпас, лежит у Иваньковского пруда. Полиция оцепила место. Подробности инцидента устанавливаются.

Белгородец нашёл на улице ручную гранату и едва не разнёс ею многоэтажку

Белгородец нашёл на улице ручную гранату и едва не разнёс ею многоэтажку

Ранее сообщалось, что в Москве у жилого дома в Крылатском обнаружили гранату Ф-1. Однако позже выяснилось, что она оказалась муляжом.

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Никита Никонов
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