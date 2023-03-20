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20 марта, 13:46

"Адмирал" обыграл "Ак Барс" и вернул интригу в серию плей-офф КХЛ

"Адмирал" переиграл "Ак Барс" в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ

<p>Обложка © VK / ХК "Адмирал" (Владивосток)</p>

Обложка © VK / ХК "Адмирал" (Владивосток)

Владивостокский клуб "Адмирал" одержал победу в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв на родном льду казанский "Ак Барс" со счётом 1:0.

Решающую шайбу приморцы забросили в овертайме — отличился защитник Евгений Лисовец. Одним из главных героев встречи стал вратарь "Адмирала" Никита Серебряков, отразивший 48 бросков и отыгравший "на ноль". Счёт в серии стал 2:1 в пользу "Ак Барса". Следующая встреча пройдёт во Владивостоке 22 марта.

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Ранее Лайф рассказывал, что вторую победу в серии против ярославского "Локомотива" одержали хоккеисты московского ЦСКА.

Артур Белкин
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