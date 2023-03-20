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20 марта, 14:11

Легкоатлет Шубенков — о ситуации в мире: Идёт деглобализация процессов

Легкоатлет Шубенков заявил, что мир сейчас становится многополярным

В настоящий момент ситуация в мире стремительно меняется, началась деглобализация процессов, и всё это происходит не просто так. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" заявил чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

"Всё, что сейчас происходит, неспроста. Мир становится многополярным, идёт деглобализация, рвутся связи, национальные экономики замыкаются внутри себя. Само по себе ничего не рассосётся", — отметил Шубенков.

Легкоатлет также заметил, что спорт является лишь малой частью текущих глобальных процессов, а рассуждения о том, что скоро всё изменится, являются позицией "убеждённого оптимиста".

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Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин
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