Легкоатлет Шубенков — о ситуации в мире: Идёт деглобализация процессов

В настоящий момент ситуация в мире стремительно меняется, началась деглобализация процессов, и всё это происходит не просто так. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" заявил чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

"Всё, что сейчас происходит, неспроста. Мир становится многополярным, идёт деглобализация, рвутся связи, национальные экономики замыкаются внутри себя. Само по себе ничего не рассосётся", — отметил Шубенков.

Легкоатлет также заметил, что спорт является лишь малой частью текущих глобальных процессов, а рассуждения о том, что скоро всё изменится, являются позицией "убеждённого оптимиста".