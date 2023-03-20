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20 марта, 14:40

Упавший в подмосковном Щёлкове беспилотник оказался "летающей лабораторией"

Администрация Щёлкова подтвердила падение беспилотника на территории городского округа

Администрация подмосковного Щёлкова подтвердила информацию о падении беспилотника на территории городского округа. Уточняется, что пострадавших нет. ЛЭП, которая стала причиной крушения БПЛА, также не повреждена.

"В 11:48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшемся в ЛЭП. Место происшествия оперативно было оцеплено. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено", — говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Там добавили, что вопросом занимаются компетентные органы. Также администрация опубликовала фото беспилотника, на котором написано "летающая лаборатория".

Упавший беспилотник. Фото © Telegram / Администрация Щёлкова

Упавший беспилотник. Фото © Telegram / Администрация Щёлкова

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Напомним, о падении беспилотника ранее сообщили СМИ. Аппарат зацепился за провода ЛЭП и рухнул. Любопытно, что этот случай стал уже вторым за день. Ранее в Белгородской области беспилотник также запутался в проводах и упал.

Обложка ©

Telegram / Администрация Щёлкова

Никита Никонов
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