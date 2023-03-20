Упавший в подмосковном Щёлкове беспилотник оказался "летающей лабораторией"

Администрация подмосковного Щёлкова подтвердила информацию о падении беспилотника на территории городского округа. Уточняется, что пострадавших нет. ЛЭП, которая стала причиной крушения БПЛА, также не повреждена.

"В 11:48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшемся в ЛЭП. Место происшествия оперативно было оцеплено. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено", — говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Там добавили, что вопросом занимаются компетентные органы. Также администрация опубликовала фото беспилотника, на котором написано "летающая лаборатория".