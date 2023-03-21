Критиковавшему СВО Назарову в театре нашли замену

Роль Гуревича в спектакле "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" МХТ им. А.П. Чехова вместо уволенного народного артиста РФ Дмитрия Назарова сыграет Михаил Пореченков. Он выйдет на сцену уже 24 марта, сообщили в театре.

Отрывок из спектакля "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" в МХТ им. А.П. Чехова. Фото © Telegram / МХТ имени А.П. Чехова

"Третья палата сумасшедшего дома идёт в отрыв. Зачинщики — новый пациент Гуревич (Михаил Пореченков) и староста палаты Прохоров (Игорь Верник). Да, они и их друзья по несчастью — обитатели психушки, но одновременно они самые свободные люди на свете. Чем же закончится эта безумная вечеринка? "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора", — говорится в телеграм-канале театра.

Постановка Уланбека Баялиева основана на пьесе Венедикта Ерофеева. Ближайшие спектакли будут сыграны на Основной сцене 24 марта и 22 апреля.