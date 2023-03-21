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20 марта, 21:34

Критиковавшему СВО Назарову в театре нашли замену

Пореченков сыграет в спектакле "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" вместо Назарова

Роль Гуревича в спектакле "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" МХТ им. А.П. Чехова вместо уволенного народного артиста РФ Дмитрия Назарова сыграет Михаил Пореченков. Он выйдет на сцену уже 24 марта, сообщили в театре.

Отрывок из спектакля "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" в МХТ им. А.П. Чехова. Фото © Telegram / МХТ имени А.П. Чехова

Отрывок из спектакля "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" в МХТ им. А.П. Чехова. Фото © Telegram / МХТ имени А.П. Чехова

"Третья палата сумасшедшего дома идёт в отрыв. Зачинщики — новый пациент Гуревич (Михаил Пореченков) и староста палаты Прохоров (Игорь Верник). Да, они и их друзья по несчастью — обитатели психушки, но одновременно они самые свободные люди на свете. Чем же закончится эта безумная вечеринка? "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора", — говорится в телеграм-канале театра.

Постановка Уланбека Баялиева основана на пьесе Венедикта Ерофеева. Ближайшие спектакли будут сыграны на Основной сцене 24 марта и 22 апреля.

Стало известно, кто заменит критиковавшего СВО Назарова в спектакле "Лес"

Стало известно, кто заменит критиковавшего СВО Назарова в спектакле "Лес"

Напомним, что Назарова вместе с его супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ имени Чехова в результате беседы с худруком Константином Хабенским. Причиной такого решения стала негативная оценка Назаровым СВО, а также в целом антироссийский настрой.

Обложка ©

ТАСС / Григоров Гавриил

Анатолий Симоненко
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