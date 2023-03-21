Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена о потенциальной ловушке на Украине

Президент США Джо Байден, если сейчас "не нажмёт на педаль газа в переговорах с Россией", может оказаться в "потенциальной ловушке" по Украине. Это ударит по позициям Штатов на международной арене. Такое мнение высказал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для Responsible Statecraft.

Он выделил три фактора, которые "определяют перспективы конфликта на Украине". Как считает Биб, взаимодополняя друг друга, они могут "создать динамику, которая значительно ограничит способность администрации Байдена направлять события к желаемым результатам".

Первый фактор — ситуация на поле боя. Аналитик считает, что ВСУ на грани "значительного поражения" под Артёмовском — и это ставит под вопрос дальнейшие действия Киева. Вторая проблема — внутренняя политика самих Соединённых Штатов.

"В течение нескольких месяцев общественное мнение американцев о конфликте становится всё более поляризованным, а республиканцы всё чаще ставят под сомнение военные цели США и степень американской поддержки Украины", — отмечает автор статьи.

И, наконец, третий фактор — готовность Китая выступить в качестве посредника в конфликте на Украине. Это нанесёт удар по авторитету США на международной арене.

"Администрации Байдена ещё не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией. <…> Но уже можно говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии под угрозой сужения", — подытоживает Биб.