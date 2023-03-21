Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 10:05

В Кремле не стали комментировать приглашение Си Цзиньпина Путину посетить Китай

Песков — о приглашении Путину посетить Китай: Давайте дождёмся заявлений для СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных заявлений, комментируя тему приглашения российского лидера Владимира Путина со стороны председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай.

"Давайте дождёмся заявлений для СМИ, давайте не будем сейчас забегать вперёд", — заявил Песков.

Песков не стал давать оценку итогам первого дня визита Си Цзиньпина в Москву

Песков не стал давать оценку итогам первого дня визита Си Цзиньпина в Москву

Ранее Лайф сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина в Китай в этом году. Сам глава Поднебесной сейчас находится с государственным визитом в РФ, куда прилетел 20 марта. Неформальная встреча лидеров двух стран в первый день визита продолжалась 4,5 часа и завершилась после 21:00 по столичному времени.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Си Цзиньпин
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров