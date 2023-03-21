В Кремле не стали комментировать приглашение Си Цзиньпина Путину посетить Китай
Песков — о приглашении Путину посетить Китай: Давайте дождёмся заявлений для СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных заявлений, комментируя тему приглашения российского лидера Владимира Путина со стороны председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай.
"Давайте дождёмся заявлений для СМИ, давайте не будем сейчас забегать вперёд", — заявил Песков.
Ранее Лайф сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина в Китай в этом году. Сам глава Поднебесной сейчас находится с государственным визитом в РФ, куда прилетел 20 марта. Неформальная встреча лидеров двух стран в первый день визита продолжалась 4,5 часа и завершилась после 21:00 по столичному времени.
ТАСС / Сергей Карпухин