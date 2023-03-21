В Кремле не стали комментировать приглашение Си Цзиньпина Путину посетить Китай

Ранее Лайф сообщал, что лидер КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина в Китай в этом году. Сам глава Поднебесной сейчас находится с государственным визитом в РФ, куда прилетел 20 марта. Неформальная встреча лидеров двух стран в первый день визита продолжалась 4,5 часа и завершилась после 21:00 по столичному времени.