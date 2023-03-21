Песков не стал давать оценку итогам первого дня визита Си Цзиньпина в Москву
В Кремле не стали оценивать итоги первого дня визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Как признался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы государств должны сами дать оценки итогам государственного визита.
"Не буду сейчас давать никаких оценок, дождёмся заявлений для прессы двух глав государств", — отметил он.
При этом представитель Кремля отметил, что вчерашний разговор лидеров был "очень обстоятельный и серьёзный".
Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом накануне, 20 марта. В тот же день глава КНР провёл неформальные переговоры с Владимиром Путиным, которые состояли из разговора тет-а-тет, а также беседы за ужином. Лайф рассказывал, чем российский лидер угощал китайского коллегу. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа.
ТАСС / Карпухин Сергей