Песков не стал давать оценку итогам первого дня визита Си Цзиньпина в Москву

В Кремле не стали оценивать итоги первого дня визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Как признался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы государств должны сами дать оценки итогам государственного визита.

"Не буду сейчас давать никаких оценок, дождёмся заявлений для прессы двух глав государств", — отметил он.