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21 марта, 09:59

Песков не стал давать оценку итогам первого дня визита Си Цзиньпина в Москву

В Кремле не стали оценивать итоги первого дня визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Как признался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы государств должны сами дать оценки итогам государственного визита.

"Не буду сейчас давать никаких оценок, дождёмся заявлений для прессы двух глав государств", — отметил он.

При этом представитель Кремля отметил, что вчерашний разговор лидеров был "очень обстоятельный и серьёзный".

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Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом накануне, 20 марта. В тот же день глава КНР провёл неформальные переговоры с Владимиром Путиным, которые состояли из разговора тет-а-тет, а также беседы за ужином. Лайф рассказывал, чем российский лидер угощал китайского коллегу. В общей сложности Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа.

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ТАСС / Карпухин Сергей

Александр Юнашев
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