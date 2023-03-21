Песков: Запад преисполнен желанием не позволить Киеву выйти на мирные переговоры с Москвой

Вашингтон и европейские столицы буквально преисполнены желанием не позволять Киеву не выходить на мирные переговоры ни под каким предлогом. Такое мнение озвучил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для телеканала "Россия-1".

"Европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон, преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры. Они просто не разрешают Киеву даже думать об этом", — отметил представитель Кремля.