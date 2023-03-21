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21 марта, 14:23

В ЕСП назвали причину сбоя транзита санкционных товаров в РФ через Турцию

В ЕСП заявили, что не видят ограничений транзита санкционных товаров в РФ через Турцию

Санкционные грузы перевозятся в Россию через территорию Турции без ограничений. Об этом сообщили в Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).

"По санкционным грузам никаких ограничений нет, произошедший сбой, действительно, связан с обновлением программ. И наши агенты это подтверждают. О новых перебоях в логистике нам ничего на данный момент неизвестно", — цитирует ТАСС исполнительного директор компании "Транс синергия" (входит в ЕСП) Станислава Станкевича.

По его словам, на объёмы морского грузопотока из Стамбула в Новороссийск произошедшие события не оказали никакого влияния.

Посол России подтвердил, что транзит грузов через Турцию усложнился

Посол России подтвердил, что транзит грузов через Турцию усложнился

Ранее СМИ сообщили, что турецкая таможня остановила транзит санкционных грузов в Россию без предупреждения. В Посольстве РФ заявили, что устанавливают причины проблем с торговыми операциями.

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Никита Никонов
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