В ЕСП назвали причину сбоя транзита санкционных товаров в РФ через Турцию

Санкционные грузы перевозятся в Россию через территорию Турции без ограничений. Об этом сообщили в Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).

"По санкционным грузам никаких ограничений нет, произошедший сбой, действительно, связан с обновлением программ. И наши агенты это подтверждают. О новых перебоях в логистике нам ничего на данный момент неизвестно", — цитирует ТАСС исполнительного директор компании "Транс синергия" (входит в ЕСП) Станислава Станкевича.