В ЕСП назвали причину сбоя транзита санкционных товаров в РФ через Турцию
В ЕСП заявили, что не видят ограничений транзита санкционных товаров в РФ через Турцию
Санкционные грузы перевозятся в Россию через территорию Турции без ограничений. Об этом сообщили в Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).
"По санкционным грузам никаких ограничений нет, произошедший сбой, действительно, связан с обновлением программ. И наши агенты это подтверждают. О новых перебоях в логистике нам ничего на данный момент неизвестно", — цитирует ТАСС исполнительного директор компании "Транс синергия" (входит в ЕСП) Станислава Станкевича.
По его словам, на объёмы морского грузопотока из Стамбула в Новороссийск произошедшие события не оказали никакого влияния.
Ранее СМИ сообщили, что турецкая таможня остановила транзит санкционных грузов в Россию без предупреждения. В Посольстве РФ заявили, что устанавливают причины проблем с торговыми операциями.
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