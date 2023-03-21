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21 марта, 14:21

Столтенберг призвал Пекин вести переговоры с Зеленским

Столтенберг: Если Китай хочет говорить о мире, то должен вести переговоры с Зеленским

Власти Китая должны вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, если хотят говорить о мире. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой отчёт за 2022 год.

"Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Зеленским, если хочет серьёзно говорить о мире", — сказал он.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вчера, 20 марта, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали китайский мирный план по Украине. Их встреча продлилась четыре с половиной часа.

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Getty Images / Ukrainian Presidency

Светлана Оперук
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