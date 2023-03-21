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21 марта, 16:57

Лайф узнал, чем угощали китайскую делегацию в Кремле на президентском обеде

Для делегации Си Цзиньпина в Кремле подготовили камчатских крабов и музыку Чайковского

В Грановитой палате Московского Кремля проходил Государственный обед от имени президента РФ Владимира Путина в честь председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации.

Как стало известно Лайфу, в меню для трапезы китайских гостей подготовили салат с карельской форелью и огурцами, крокеты из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томлёной уткой и цитрусовый шербет.

Фрагмент из программы для делегации из Китая в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов

Фрагмент из программы для делегации из Китая в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов

Гостям также предложили мурманского палтуса на овощном жюльене или стейк из мраморной говядины на копчёном пюре. В качестве десерта подали малиновый мусс. По запросу гостей также предоставляли постное меню.

Именинник Лавров рассказал Лайфу, что китайская делегация подарила ему хорошее настроение

Именинник Лавров рассказал Лайфу, что китайская делегация подарила ему хорошее настроение

  • Меню президентского обеда для гостей из Китая. Фото © LIFE / Павел Баранов
    Меню президентского обеда для гостей из Китая. Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Меню президентского обеда для гостей из Китая. Фото © LIFE / Павел Баранов
    Меню президентского обеда для гостей из Китая. Фото © LIFE / Павел Баранов

Меню президентского обеда для гостей из Китая. Фото © LIFE / Павел Баранов

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Для иностранной делегации подготовили и музыкальный концерт с участием Президентского оркестра. В программе — произведения Моцарта, Чайковского, Рахманинова и других авторов, а также китайские мелодии и культовая песня "Катюша" Матвея Блантера. Кроме того, гостям продемонстрируют китайский танец "Чай" из балета "Щелкунчик".

  • Программа для делегации из Китая на приёме в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов
    Программа для делегации из Китая на приёме в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов
  • Программа для делегации из Китая на приёме в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов
    Программа для делегации из Китая на приёме в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов

Программа для делегации из Китая на приёме в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов

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Ранее Лайф сообщал о том, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились. Российский лидер указал, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским лидером заявил, что рассчитывает на поддержание тесных контактов с Путиным.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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