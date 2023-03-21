Лайф узнал, чем угощали китайскую делегацию в Кремле на президентском обеде
Для делегации Си Цзиньпина в Кремле подготовили камчатских крабов и музыку Чайковского
В Грановитой палате Московского Кремля проходил Государственный обед от имени президента РФ Владимира Путина в честь председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации.
Как стало известно Лайфу, в меню для трапезы китайских гостей подготовили салат с карельской форелью и огурцами, крокеты из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томлёной уткой и цитрусовый шербет.
Фрагмент из программы для делегации из Китая в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов
Гостям также предложили мурманского палтуса на овощном жюльене или стейк из мраморной говядины на копчёном пюре. В качестве десерта подали малиновый мусс. По запросу гостей также предоставляли постное меню.
Для иностранной делегации подготовили и музыкальный концерт с участием Президентского оркестра. В программе — произведения Моцарта, Чайковского, Рахманинова и других авторов, а также китайские мелодии и культовая песня "Катюша" Матвея Блантера. Кроме того, гостям продемонстрируют китайский танец "Чай" из балета "Щелкунчик".
Ранее Лайф сообщал о том, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились. Российский лидер указал, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским лидером заявил, что рассчитывает на поддержание тесных контактов с Путиным.
LIFE / Павел Баранов