Лайф узнал, чем угощали китайскую делегацию в Кремле на президентском обеде

В Грановитой палате Московского Кремля проходил Государственный обед от имени президента РФ Владимира Путина в честь председателя КНР Си Цзиньпина и его делегации.

Как стало известно Лайфу, в меню для трапезы китайских гостей подготовили салат с карельской форелью и огурцами, крокеты из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томлёной уткой и цитрусовый шербет.

Фрагмент из программы для делегации из Китая в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов

Гостям также предложили мурманского палтуса на овощном жюльене или стейк из мраморной говядины на копчёном пюре. В качестве десерта подали малиновый мусс. По запросу гостей также предоставляли постное меню.





Для иностранной делегации подготовили и музыкальный концерт с участием Президентского оркестра. В программе — произведения Моцарта, Чайковского, Рахманинова и других авторов, а также китайские мелодии и культовая песня "Катюша" Матвея Блантера. Кроме того, гостям продемонстрируют китайский танец "Чай" из балета "Щелкунчик".



