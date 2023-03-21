Именинник Лавров рассказал Лайфу, что китайская делегация подарила ему хорошее настроение
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которому сегодня, 21 марта, исполнилось 73 года, рассказал Лайфу, что китайская делегация поздравила его с днём рождения и подарила хорошее настроение.
Именинник Лавров рассказал, что пришёл на переговоры в хорошем настроении. Видео © LIFE
"Да, китайцы поздравляли, подарили хорошее настроение", — сказал Лавров, ожидая второго раунда российско-китайских переговоров.
Напомним, 21 марта в Москве проходит второй раунд переговоров между лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Как уже рассказывал Лайф, на встречу в узком составе от российской стороны приглашены зампред Совбеза Дмитрий Медведев, шесть вице-премьеров (Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Юрий Трутнев, Денис Мантуров и Татьяна Голикова), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев. Также в составе делегации замечены глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и глава "Росатома" Алексей Лихачёв.
А накануне, 20 марта, прошли неформальные переговоры лидеров РФ и КНР. Они состояли из разговора тет-а-тет, а также беседы за ужином. Лайф рассказывал, чем российский президент угощал китайского коллегу. В общей сложности Владимир Путин и Си Цзиньпин беседовали почти четыре с половиной часа.
Кадр из видео LIFE