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21 марта, 18:28

РФ и КНР озабочены активной деятельностью США по созданию глобальной системы ПРО

Россия и Китай выразили озабоченность деятельностью США по созданию глобальной системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в заявлении двух стран об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, текст документа опубликован на сайте Кремля.

"Россия и Китай выражают озабоченность активизацией деятельности США по созданию глобальной системы ПРО и развёртыванию её элементов в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия для нанесения обезоруживающего удара и других стратегических возможностей, а также со стремлением США к размещению ракет наземного базирования средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах и их передаче своим союзникам", — указано в заявлении.

В связи с этим стороны призывают Вашингтон прекратить подрывать международную безопасность и глобальную стратегическую стабильность.

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Ранее Лайф сообщал, что Путин и Си Цзиньпин подписали ряд документов после переговоров. Так, первый документ — это заявление о планах экономического сотрудничества, второй — о планах углубления партнёрства. Кроме того, Путин сказал, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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