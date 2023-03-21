РФ и КНР озабочены активной деятельностью США по созданию глобальной системы ПРО

Россия и Китай выразили озабоченность деятельностью США по созданию глобальной системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в заявлении двух стран об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, текст документа опубликован на сайте Кремля .

"Россия и Китай выражают озабоченность активизацией деятельности США по созданию глобальной системы ПРО и развёртыванию её элементов в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия для нанесения обезоруживающего удара и других стратегических возможностей, а также со стремлением США к размещению ракет наземного базирования средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах и их передаче своим союзникам", — указано в заявлении.