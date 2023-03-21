Путин тепло попрощался с Си Цзиньпином после дня переговоров в Кремле

Председатель КНР Си Цзиньпин уехал из Кремля после дня переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Их встреча длилась около шести часов. После торжественного обеда в Грановитой палате президент РФ лично проводил коллегу до машины.

Прощаясь, Цзиньпин подчеркнул, что сейчас в мире происходят перемены, которых не было в течение ста лет. По его мнению, Россия и Китай вместе способствуют изменениям. Путин пожелал председателю КНР счастливой дороги, а тот попросил его беречь себя.