Жители Набережных Челнов массово заразились сальмонеллёзом после похода в кафе
В Татарстане произошло массовое заболевание сальмонеллёзом, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Как рассказали в ведомстве, 18 и 19 марта несколько жителей Набережных Челнов обратились в местные больницы с жалобами на недомогание. По результатам анализов у заболевших подтвердится сальмонеллёз. Позже правоохранители установили, что все пациенты посетили одно и то же кафе.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.
А в начале марта стало известно о заражении сальмонеллёзом нескольких клиентов суши-маркета в Екатеринбурге. Причём среди пострадавших был один ребёнок. В итоге суд принял решение приостановить на 90 дней работу злосчастного суши-маркета.
ТАСС / Михаил Терещенко