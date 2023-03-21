Жители Набережных Челнов массово заразились сальмонеллёзом после похода в кафе

Как рассказали в ведомстве, 18 и 19 марта несколько жителей Набережных Челнов обратились в местные больницы с жалобами на недомогание. По результатам анализов у заболевших подтвердится сальмонеллёз. Позже правоохранители установили, что все пациенты посетили одно и то же кафе.