США решили не считать Китай беспристрастной стороной по Украине
Белый дом: США не считают, что Китай занимает беспристрастную позицию по Украине
Власти США считают, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации по Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Нет, [власти США так] не считают <…> Я не думаю, что можно обоснованно считать Китай беспристрастным в каком-либо отношении [по Украине]", — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Кирби объяснил такой подход США тем, что Китай не стал осуждать Россию, не прекратил покупать её нефть и газ, а лидер КНР Си Цзиньпин посетил Москву, при этом ни разу не поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что сегодня в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнёрстве России и Китая. Также президент РФ отметил, что мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине.
ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO / POOL