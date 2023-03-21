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21 марта, 20:03

США решили не считать Китай беспристрастной стороной по Украине

Белый дом: США не считают, что Китай занимает беспристрастную позицию по Украине

Власти США считают, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации по Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Нет, [власти США так] не считают <…> Я не думаю, что можно обоснованно считать Китай беспристрастным в каком-либо отношении [по Украине]", — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кирби объяснил такой подход США тем, что Китай не стал осуждать Россию, не прекратил покупать её нефть и газ, а лидер КНР Си Цзиньпин посетил Москву, при этом ни разу не поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД КНР: Отношения Китая и России не представляют угрозы для третьих стран

Глава МИД КНР: Отношения Китая и России не представляют угрозы для третьих стран

Напомним, что сегодня в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнёрстве России и Китая. Также президент РФ отметил, что мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине.

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ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

Андрей Григорьев

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