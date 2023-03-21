США решили не считать Китай беспристрастной стороной по Украине

Власти США считают, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации по Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Нет, [власти США так] не считают <…> Я не думаю, что можно обоснованно считать Китай беспристрастным в каком-либо отношении [по Украине]", — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кирби объяснил такой подход США тем, что Китай не стал осуждать Россию, не прекратил покупать её нефть и газ, а лидер КНР Си Цзиньпин посетил Москву, при этом ни разу не поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским.