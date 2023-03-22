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22 марта, 00:19

"Такого не случалось": Пассажиры рейса Москва – Южно-Сахалинск застряли в Хабаровске

Из-за тумана в Южно-Сахалинске рейс из Москвы посадили в Хабаровске

Самолёту, вылетевшему из Москвы в Южно-Сахалинск, пришлось экстренно сесть в аэропорту Хабаровска. По словам пассажиров, им объяснили такое решение неблагоприятными погодными условиями в пункте назначения: в Южно-Сахалинске сильный туман.

Обстановка на борту самолёта, севшего в Хабаровске. Видео © Sakh.online

Некоторые пассажиры сняли на видео ситуацию, которая сложилась на борту. Многие высказывали недовольство из-за необходимости ожидать вылета как минимум полтора часа.

"Самолёт московский посадили в Хабаровске из-за непогоды. Ссылаются на погодные условия, точно такая же причина была у задержки двухдневной в Сочи. Насколько я помню, раньше на Сахалине такого не случалось. Полтора часа сказали сидеть в самолёте", — поделился с Sakh.online один из застрявших в Хабаровске.

Другой пассажир заявил, что он "в шоке", ведь находится в пути в общей сложности уже 14 часов. Также люди пожаловались, что кормили их всего один раз, и то скудной порцией, а потом дополнительно дали лишь батончик.

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Напомним, что ранее из-за тумана была сложной ситуация в аэропорту Сочи. Так, к утру 19 марта почти 40 рейсов там было отменено. Кроме того, из запланированных 57 ночных вылетов было выполнено только два. Позднее видимость улучшилась, и воздушная гавань начала принимать и отправлять самолёты.

Обложка ©

Sakh.online

Анатолий Симоненко
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