"Такого не случалось": Пассажиры рейса Москва – Южно-Сахалинск застряли в Хабаровске

Самолёту, вылетевшему из Москвы в Южно-Сахалинск, пришлось экстренно сесть в аэропорту Хабаровска. По словам пассажиров, им объяснили такое решение неблагоприятными погодными условиями в пункте назначения: в Южно-Сахалинске сильный туман.

Обстановка на борту самолёта, севшего в Хабаровске. Видео © Sakh.online

Некоторые пассажиры сняли на видео ситуацию, которая сложилась на борту. Многие высказывали недовольство из-за необходимости ожидать вылета как минимум полтора часа.

"Самолёт московский посадили в Хабаровске из-за непогоды. Ссылаются на погодные условия, точно такая же причина была у задержки двухдневной в Сочи. Насколько я помню, раньше на Сахалине такого не случалось. Полтора часа сказали сидеть в самолёте", — поделился с Sakh.online один из застрявших в Хабаровске.

Другой пассажир заявил, что он "в шоке", ведь находится в пути в общей сложности уже 14 часов. Также люди пожаловались, что кормили их всего один раз, и то скудной порцией, а потом дополнительно дали лишь батончик.