Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 03:41

Во Внуково для отлёта из России начала прибывать делегация Китая

В московский аэропорт Внуково для отлёта из России начали прибывать представители китайской делегации, которые сопровождали председателя КНР Си Цзиньпина в столице РФ.

Автобусы с делегацией Китая у аэропорта Внуково. Видео © LiFE

К аэропорту первыми подъехали микроавтобусы с журналистами. Их сопровождали экипажи ГИБДД. Также уже прибыли прибыли автобусы с почётным караулом и большое количество российских журналистов.

Си Цзиньпин: Китай и Россия показали пример отношений между великими державами

Си Цзиньпин: Китай и Россия показали пример отношений между великими державами

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин находился в России с государственным визитом с 20 марта. В первый день проходили неформальные переговоры лидеров двух государств, они продолжались 4,5 часа, а 21 марта была официальная часть визита. Владимир Путин указал, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским лидером заявил, что рассчитывает на поддержание тесных контактов с Путиным.

Обложка ©

LiFE

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров