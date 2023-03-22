Во Внуково для отлёта из России начала прибывать делегация Китая

К аэропорту первыми подъехали микроавтобусы с журналистами. Их сопровождали экипажи ГИБДД. Также уже прибыли прибыли автобусы с почётным караулом и большое количество российских журналистов.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин находился в России с государственным визитом с 20 марта. В первый день проходили неформальные переговоры лидеров двух государств, они продолжались 4,5 часа, а 21 марта была официальная часть визита. Владимир Путин указал, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским лидером заявил, что рассчитывает на поддержание тесных контактов с Путиным.