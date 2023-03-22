Си Цзиньпин завершил трёхдневный визит в Россию

По случаю отлёта китайского лидера в специальном терминале международного аэропорта Внуково подготовили торжественную церемонию: подняли китайские и российские государственные флаги, а также исполнили гимны двух государств.

Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В первый день состоялись их неформальные переговоры, продолжавшиеся четыре с половиной часа, а 21 марта прошла официальная часть визита. Владимир Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.