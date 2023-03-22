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22 марта, 05:58

Си Цзиньпин завершил трёхдневный визит в Россию

Российский оркестр проводил Си Цзиньпина в аэропорту Внуково

<p>Си Цзиньпин завершил трёхдневный визит в Россию. Обложка © LIFE / Роман Вдовиченко</p>

Си Цзиньпин завершил трёхдневный визит в Россию. Обложка © LIFE / Роман Вдовиченко

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил трёхдневный визит в Россию. Китайская делегация вылетела из Внуково-2.

Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из Внуково-2. Видео © LIFE

По случаю отлёта китайского лидера в специальном терминале международного аэропорта Внуково подготовили торжественную церемонию: подняли китайские и российские государственные флаги, а также исполнили гимны двух государств.

До самолёта Си Цзиньпина под звуки оркестра почётного караула проводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Поднявшись на трап воздушного судна, китайский политик помахал напоследок всем присутствующим и зашёл внутрь.

Путин на обеде с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье друга Си Цзиньпина"

Путин на обеде с китайской делегацией поднял бокал "за здоровье друга Си Цзиньпина"

Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В первый день состоялись их неформальные переговоры, продолжавшиеся четыре с половиной часа, а 21 марта прошла официальная часть визита. Владимир Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.

Николь Вербер
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