Принятие своего возраста может быть тем ещё испытанием и вызовом для многих людей. Но, как утверждает эксперт, существует несколько способов, которые помогут пройти этот переходный период с комфортом. Если переживаете о растущей цифре в паспорте, а из-за этих мыслей жизнь теряет краски, предлагаем обратить внимание на эти советы психолога Юлии Солис. Рекомендации могут помочь принять факт надвигающийся старости безболезненно.

1. Принимайте свои эмоции

Отрицание возраста может привести к депрессии и тревоге. Вместо этого принимайте свои эмоции и позволяйте себе их ощутить — будь то грусть или тревога. Не подавляйте чувства. Старайтесь понимать, что стареть — это нормально. Если нужно, поговорите на беспокоящую тему с друзьями, родственниками или специалистами, например с психологом или психотерапевтом.

2. Найдите радость в том, что есть

Нужно сфокусироваться на том, что у вас есть в жизни, а не на том, что ушло с возрастом. Эксперт утверждает, что важно фокусировать внимание на вещах и занятиях, доставляющих удовольствие и радость. Это может быть время, проведённое с семьёй и друзьями, любимое хобби, добровольческая деятельность, чтение, путешествия.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, что вы не можете сделать или что потеряли, сфокусируйтесь на том, что у вас есть, и наслаждайтесь этим Юлия Солис Психолог

3. Старайтесь быть здоровым

Заботьтесь о здоровье, включайте в рутину правильное питание и регулярную физическую активность. Это поможет сохранить форму и чувствовать себя лучше. С возрастом у людей могут возникнуть различные недомогания и болезни. Поэтому очень важно оставаться активным и подвижным. Следите за питанием, достаточным сном и вовремя посещайте врачей для профилактических осмотров. Здоровый образ жизни в старости поможет сохранить энергию.

Витамины и минералы могут быть полезны для поддержания здоровья в любом возрасте, но особенно важны они при старении Юлия Солис Психолог

Психолог советует пожилым или стареющим людям обратить внимание на следующие витамины и микроэлементы: витамины D и B12, фолиевая кислота, кальций, магний, омега-3 жирные кислоты. Но эксперт предостерегает от их самостоятельного назначения.

Необходимо проконсультироваться с врачом перед началом приёма каких-либо витаминов или минералов, чтобы убедиться, что они подходят вам и не вызовут нежелательных побочных эффектов Юлия Солис Психолог

4. Признавайте свои достижения

Юлия Солис напоминает, как важно в старости не забывать о своих достижениях и не допускать их обесценивания. Ведь мысли о том, как много вы достигли в жизни, помогут почувствовать себя более уверенно.

Часто стареющие люди чувствуют, что они не достигли многого в своей жизни, или они чувствуют, что их достижения недостаточно значимы. Однако каждый человек имеет свои достижения, которые следует признавать Юлия Солис Психолог