Как безболезненно принять факт, что вы стареете: 4 действенных совета психолога
Грустно, что с годами никто не молодеет. В разговоре с Лайфом психолог Юлия Солис поделилась хитростями, которые помогут принять себя, смириться и вообще не обращать внимания на цифры в паспорте.
Принятие своего возраста может быть тем ещё испытанием и вызовом для многих людей. Но, как утверждает эксперт, существует несколько способов, которые помогут пройти этот переходный период с комфортом. Если переживаете о растущей цифре в паспорте, а из-за этих мыслей жизнь теряет краски, предлагаем обратить внимание на эти советы психолога Юлии Солис. Рекомендации могут помочь принять факт надвигающийся старости безболезненно.
1. Принимайте свои эмоции
Отрицание возраста может привести к депрессии и тревоге. Вместо этого принимайте свои эмоции и позволяйте себе их ощутить — будь то грусть или тревога. Не подавляйте чувства. Старайтесь понимать, что стареть — это нормально. Если нужно, поговорите на беспокоящую тему с друзьями, родственниками или специалистами, например с психологом или психотерапевтом.
2. Найдите радость в том, что есть
Нужно сфокусироваться на том, что у вас есть в жизни, а не на том, что ушло с возрастом. Эксперт утверждает, что важно фокусировать внимание на вещах и занятиях, доставляющих удовольствие и радость. Это может быть время, проведённое с семьёй и друзьями, любимое хобби, добровольческая деятельность, чтение, путешествия.
Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, что вы не можете сделать или что потеряли, сфокусируйтесь на том, что у вас есть, и наслаждайтесь этим
3. Старайтесь быть здоровым
Заботьтесь о здоровье, включайте в рутину правильное питание и регулярную физическую активность. Это поможет сохранить форму и чувствовать себя лучше. С возрастом у людей могут возникнуть различные недомогания и болезни. Поэтому очень важно оставаться активным и подвижным. Следите за питанием, достаточным сном и вовремя посещайте врачей для профилактических осмотров. Здоровый образ жизни в старости поможет сохранить энергию.
Витамины и минералы могут быть полезны для поддержания здоровья в любом возрасте, но особенно важны они при старении
Психолог советует пожилым или стареющим людям обратить внимание на следующие витамины и микроэлементы: витамины D и B12, фолиевая кислота, кальций, магний, омега-3 жирные кислоты. Но эксперт предостерегает от их самостоятельного назначения.
Необходимо проконсультироваться с врачом перед началом приёма каких-либо витаминов или минералов, чтобы убедиться, что они подходят вам и не вызовут нежелательных побочных эффектов
4. Признавайте свои достижения
Юлия Солис напоминает, как важно в старости не забывать о своих достижениях и не допускать их обесценивания. Ведь мысли о том, как много вы достигли в жизни, помогут почувствовать себя более уверенно.
Часто стареющие люди чувствуют, что они не достигли многого в своей жизни, или они чувствуют, что их достижения недостаточно значимы. Однако каждый человек имеет свои достижения, которые следует признавать
Вспомните про карьерный успех или воспитание здоровых и успешных детей, может, об участии в благотворительной деятельности. Признание своих достижений поможет почувствовать себя более уверенно в своём возрасте.
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