Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 09:56

Кремль рассказал о чрезвычайно важном документе, который подписали Путин и Си Цзиньпин

Песков отметил важность подписанных Путиным и Си Цзиньпином совместных заявлений

<p>Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал внимательно изучить совместные заявления лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина ради лучшего понимания результатов прошедших в Москве переговоров.

"Весьма и весьма насыщенные переговоры, были сделаны заявления для СМИ. Для дополнительного анализа, может быть, и [понимания] атмосферы переговоров, и итогов переговоров очень важно детально ознакомиться с текстом двух деклараций, которые были подписаны главами государств", уточнил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул важность декларации, которая затрагивает вопросы углубления отношений между странами. По его словам, там содержится "общее видение настоящего и перспектив наших двусторонних отношений, нашего общего отношения к мировым процессам, процессам трансформации международных отношений".

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева

Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров