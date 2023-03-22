Кремль рассказал о чрезвычайно важном документе, который подписали Путин и Си Цзиньпин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал внимательно изучить совместные заявления лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина ради лучшего понимания результатов прошедших в Москве переговоров.

"Весьма и весьма насыщенные переговоры, были сделаны заявления для СМИ. Для дополнительного анализа, может быть, и [понимания] атмосферы переговоров, и итогов переговоров очень важно детально ознакомиться с текстом двух деклараций, которые были подписаны главами государств", — уточнил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул важность декларации, которая затрагивает вопросы углубления отношений между странами. По его словам, там содержится "общее видение настоящего и перспектив наших двусторонних отношений, нашего общего отношения к мировым процессам, процессам трансформации международных отношений".