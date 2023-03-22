Кремль рассказал о чрезвычайно важном документе, который подписали Путин и Си Цзиньпин
Песков отметил важность подписанных Путиным и Си Цзиньпином совместных заявлений
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал внимательно изучить совместные заявления лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина ради лучшего понимания результатов прошедших в Москве переговоров.
"Весьма и весьма насыщенные переговоры, были сделаны заявления для СМИ. Для дополнительного анализа, может быть, и [понимания] атмосферы переговоров, и итогов переговоров очень важно детально ознакомиться с текстом двух деклараций, которые были подписаны главами государств", — уточнил представитель Кремля.
Песков также подчеркнул важность декларации, которая затрагивает вопросы углубления отношений между странами. По его словам, там содержится "общее видение настоящего и перспектив наших двусторонних отношений, нашего общего отношения к мировым процессам, процессам трансформации международных отношений".
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.