Намерение Британии передать Украине боеприпасы с содержанием обеднённого урана является варварством, ведь все помнят, как их применяли для бомбардировок Югославии. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Мы помним, как страны НАТО применяли эти боеприпасы в Югославии и сколько людей после этого болели онкологическими заболеваниями. Мы понимаем, что это есть не что иное, как геноцид", — сказал он и назвал такое поведение варварством.