В Госдуме назвали варварством применение боеприпасов с обеднённым ураном
Депутат Чепа назвал варварством использование боеприпасов с обеднённым ураном
Намерение Британии передать Украине боеприпасы с содержанием обеднённого урана является варварством, ведь все помнят, как их применяли для бомбардировок Югославии. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Мы помним, как страны НАТО применяли эти боеприпасы в Югославии и сколько людей после этого болели онкологическими заболеваниями. Мы понимаем, что это есть не что иное, как геноцид", — сказал он и назвал такое поведение варварством.
Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Именно их военные США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб. Об этом напомнила Киеву официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинские власти очнуться.
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