Шойгу рассказал о манёврах США для сдерживания России и Китая

США наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая. Об этом на заседании коллегии военного ведомства в среду сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Обстановка в границах Восточного военного округа, по его словам, остаётся сложной.

"Для сдерживания России и Китая Соединённые Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стремятся создавать в нём новую американскую архитектуру безопасности", — охарактеризовал проблему министр.