Шойгу рассказал о манёврах США для сдерживания России и Китая
Министр обороны Шойгу: США существенно наращивают военное присутствие в АТР для сдерживания России и Китая
США наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая. Об этом на заседании коллегии военного ведомства в среду сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Обстановка в границах Восточного военного округа, по его словам, остаётся сложной.
"Для сдерживания России и Китая Соединённые Штаты существенно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стремятся создавать в нём новую американскую архитектуру безопасности", — охарактеризовал проблему министр.
Ранее Шойгу отмечал, что при нарастающей геополитической напряжённости в мире лишь двусторонние отношения России и Китая стали опорой глобальной стабильности.
Лайф уже писал, что не так давно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, если Китай решит поставлять России вооружение или будет систематически обходить антироссийские санкции, это может стать "серьёзной проблемой" в американо-китайских отношениях.