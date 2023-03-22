В "Бессмертном полку" назвали власти Украины преемниками палачей Хатыни

Сегодня, как и 80 лет назад, в самом сердце Европы — на Украине — происходят преступления против человечества. Об этом заявил генеральный координатор Международного движения "Бессмертный полк" Мгер Аветисян, рассуждая о трагедии Хатыни через призму событий сегодняшних дней.

"Запад готов идти на любые зверства для достижения своих целей. Когда из истории не делают соответствующих выводов, она имеет свойство повторяться", — приводятся слова Аветисяна на сайте движения.

Хатынская трагедия произошла 22 марта 1943 года. Украинские каратели из 118-го батальона охранной полиции вместе с эсэсовцами сожгли всех жителей деревни (149 человек, в том числе 75 детей). А всего в ходе Великой Отечественной войны нацисты и их приспешники уничтожили 628 деревень в Белоруссии.

Аветисян напомнил, что нацисты не предусматривали возможности существования некоторых народов и массовое уничтожение целых этноязыковых групп для них было в порядке вещей. Теперь же этот подход освоили и вместе со странами Европы неоднократно реализовали США.

"Ради интересов Запада были убиты тысячи иракцев, сербов, афганцев и сирийцев. В конфликте на Украине американские и европейские кураторы Киева также готовы идти до конца, воевать до последнего украинского и русского солдата, учинять любые зверства, предварительно насадив ненависть меж двух братских народов. Для Брюсселя, Лондона и Вашингтона жизни мирных людей, как русских, так и украинцев, и гроша ломаного не стоят. Ради поддержания своего превосходства Запад готов залить кровью весь мир", — подчеркнул генеральный координатор движения.

По словам Аветисяна, у власти на Украине находятся наследники палачей Хатыни. Он отметил, что некоторые из карателей были напрямую связаны с националистическими организациями, последователем которых является действующее руководство страны. Спустя 80 лет Европа готова вновь совершать преступления руками своих украинских марионеток, спустя 80 лет Европа снова заразилась коричневой чумой, заключил генеральный координатор "Бессмертного полка".