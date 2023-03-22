Любовь, богатство и "третий глаз": Участница марафонов Блиновской поделилась честным отзывом
Участница тренингов Блиновской пожаловалась на нулевые результаты от "Марафона желаний"
Елена Блиновская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya
Участница тренингов "по достижению счастья" рассказала SHOT, что получила одни убытки от "Марафона желаний" блогерши Елены Блиновской вместо обещанного богатства и любви. Девушка призналась, что её убедила пройти тренинг подруга, которая "как в Бога верила" в блогершу.
Жертва "Марафона желаний" рассказала о потраченных впустую деньгах и странной тяге девушек к подобным тренингам. Видео © SHOT
По её словам, приятельница настолько сильно уверовала в курсы инфоцыганки, что даже не заметила, как осталась с огромными долгами. В результате женщина искала спасение в другом марафоне Блиновской — ещё за 300 тысяч рублей.
Собеседница SHOT пожалела, что тоже потратила на тренинги деньги, хотя сумма была меньше, чем у подруги. По совету поклонницы Блиновской она выполняла все домашние задания и с надеждой ждала перемен. Но ничего в жизни не изменилось, вместо богатых ухажёров и исполнения желаний, она получила только пустой кошелёк.
"Зато мы ходили: "третий глаз" у нас, финансовое благополучие, стабильность в отношениях, обеспеченные мужчины... Я думала, что закончится марафон, инсайты будут, изменения — нет. А подруга как в Бога верила в Блиновскую. Это просто бред. Мне очень жаль потраченных денег", — заключила участница марафонов.
Ранее стало известно, что полиция проверяет блогера Елену Блиновскую. Заявления подали несколько участниц её марафонов, которые считают, что их обманули. По данным SHOT, также и общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру РФ: они требуют проверить её на наличие в бизнесе "схемы Лерчек" — уклонения от уплаты налогов. Сама же Блиновская заявила, что проблемы с ФНС ей не грозят, ведь она "ведёт учёт достойно".